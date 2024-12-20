سقوط شرفة عقار بالعصافرة يتسبب في إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال

شهد شارع متفرع من شارع 30 بمنطقة العصافرة قبلي، التابعة لحي المنتزه ثانٍ، حادثًا مؤسفًا، حيث انهارت شرفة الدور السادس لعقار مكون من طابق أرضي وستة طوابق علوية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تصادف مرورهم أسفل العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم تأمين العقار لتجنب سقوط أجزاء أخرى. كما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار الشرفة وتحديد المسؤوليات.

وأدى سقوط الشرفة بالعقار المأهول بالسكان إلى إصابات متفاوتة بين المارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجاءت قائمة المصابين كالتالي:

1. مجدي مصطفى إبراهيم (62 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس "4 سم "وكسر بالضلوع.



2. جابر محمد جابر "52 عامًا" اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس "2 سم".



3. شعبان طارق أحمد "8 سنوات" جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه ما بعد الارتجاج.



4. إيمان سليمان محمد "43 عامًا" اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس "15 سم" وكسر بالذراع الأيسر.



5. باسل طارق أحمد "6 سنوات" جرح قطعي بالفخذ الأيمن "6 سم"



6. مدثر طارق أحمد "عام ونصف" سحجات بالوجه، جرح قطعي أسفل العين اليسرى، اشتباه ما بعد الارتجاج.



7. حمدية عبد المنعم عبد العزيز "49 عامًا "جروح متفرقة بالجسم.