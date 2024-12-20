الجونة يتفوق على إنبي بهدف في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الجونة وإنبي
الجونة وإنبي

انتهت المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام نظيره إنبي بهدف دون رد للأول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الجونة وإنبي

ونجح فريق الجونة في تحقيق الفوز الأول له في الدورى هذا الموسم عن طريق لاعبه علي الزاهدي في شباك  إنبي مع الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحقق فوز وحيد واستقبلت شباكهم هدفا.

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بينما يتواجد فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.
 

الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الجونة وإنبي الجونة النادى الاهلى

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