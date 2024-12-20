"الحق اشتري".. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

الاقتصاد
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

مع استمرار الذهب كملاذ آمن عالميًا، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بمصر، في ظل تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو 40 دولار لتسجل 2611 دولار للأوقية، نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، مما أثر على أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

  • عيار 24: 4365.71 جنيه مصري.
  • عيار 21: 3820 جنيه مصري.
  • عيار 18: 3274.29 جنيه مصري.
  • عيار 14: 2547 جنيه مصري.
  • الجنيه الذهب (عيار 21): 30560 جنيه مصري.

أسعار سبائك الذهب في الصاغة:

  • سبيكة 1 جرام: 4،400 جنيه مصري.
  • سبيكة 2.5 جرام: 10،815 جنيه مصري.
  • سبيكة 5 جرام: 21،465 جنيه مصري.
  • سبيكة 10 جرام: 42،960 جنيه مصري.
  • سبيكة 20 جرام: 85،880 جنيه مصري.

تحليل السوق:

  • التراجع العالمي: انخفاض الذهب عالميًا بسبب قوة الدولار الأمريكي.
  • العوامل المؤثرة: يتأثر الذهب بعوامل العرض والطلب واستقرار الاقتصاد العالمي.
  • الفرص الاستثمارية: يُنصح المستثمرون بمتابعة تقلبات الدولار وأسعار الذهب للاستفادة من فرص الشراء.
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