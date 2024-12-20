بعثة الزمالك تعود للقاهرة بعد المشاركة بمونديال الأندية لسيدات الطائرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك " سيدات"، مطار الصين منذ قليل متوجهة إلى القاهرة، عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية.

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة

ومن المقرر، أن تصل بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد ترانزيت في مطار الدوحة بقطر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".