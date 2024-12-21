ننشر السيرة الذاتية السكرتير العام الجديد بالمنوفية

بعد اعتماد حركة المحليات الجديدة

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم حركة محليات كبيرة شملت تعيينات جديدة وتنقلات لقيادات المحليات في جميع محافظات الجمهورية شملت 184 قيادة، لتحسين الأداء ونقل الخبرات المختلفة بين جميع المحافظات

وكانت من ضمن حركة المحليات الجديدة تعيين اللواء طيار ضياء قطب، سكرتيرا عامًا جديدا لمحافظة المنوفية خلفا للواء عماد يوسف، كما اعتمدت ايضا تعين عبد الله عزت سكرتيرا عاما مساعد للمحافظة خلفا للواء وليد البيلي.

السيرة الذاتية لـ سكرتير عام المنوفية الجديد

أما عن السيرة الذاتية للواء طيار ضياء قطب وهى الاسم اللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب حسب الله، من مواليد 12 / 3 1970، ومحل الميلاد محافظة الإسكندرية

أما عن المؤهلات العلمية التى حصل عليها سكرتير عام محافظة المنوفية الجديد هى بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية.

الوظائف التى تولاها السكرتير العام الجديد لمحافظة المنوفية

رئيس مركز ومدينة الشهداء محافظة المنوفية من 1 / 9 / 2018

رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية من 1 / 10 / 2019

رئيس حي المنتزه محافظة الإسكندرية من 7 / 6 / 2020

رئيس مدينة جمصه محافظة الدقهلية من 1 / 9 / 2020

