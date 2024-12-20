بالأسماء إصابة 5 اشخاص في مشاجرة بمركز المنزلة في الدقهلية

استقبل مستشفي المنزلة المركز بمحافظة الدقهلية 5 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية وتم نقل المصابين لمستشفي المنزلة المركزي.



تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد باصابة 5 اشخاص في مشاجرة في المنزلة.

علي الفور انتقلت قوة امنية لموقع الحادث وتبين اصابة 5 اشخاص ادعاء ضرب من آخرين في مشاجرة بين طرفين.



حيث استقبل مستشفي المنزلة 5 مصابين وهم

ـ وليد ابو السعود تفال 55 سنه مصايا بجرح قطعي في الرقبه، ودخلت الحاله العمليات

ـ امل وليد ابو السعود تفال 15 سنه مصابة بجرح قطعي بالرأس، وخروج الحاله

ـ محمد وليد ابو السعود تفال 18 سنه مصاب بجرح قطعي بالوجه والراس والقدم اليسرى وخروجت الحالة

ـ لواحظ زاهر حسن احمد 40 سنه ومصاب بجرح قطعي بالمؤخره اليسرى وخروجت الحاله

ـ محمد احمد البدوي شلبايه 45 سنه مصاب بجرح قطعي بالراس واليد اليمنى والاصابع وخروجت الحاله



وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات