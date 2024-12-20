بالأسماء إصابة 5 اشخاص في مشاجرة بمركز المنزلة في الدقهلية

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مشاجرة

استقبل مستشفي المنزلة المركز بمحافظة الدقهلية 5 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية وتم نقل المصابين لمستشفي المنزلة المركزي.


تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد باصابة 5 اشخاص في مشاجرة في المنزلة.

علي الفور انتقلت قوة امنية لموقع الحادث وتبين اصابة 5 اشخاص ادعاء ضرب من آخرين في مشاجرة بين طرفين.
 

حيث استقبل مستشفي المنزلة 5 مصابين وهم 
ـ وليد ابو السعود تفال 55 سنه مصايا بجرح قطعي في الرقبه، ودخلت  الحاله العمليات
ـ امل وليد ابو السعود تفال 15 سنه مصابة بجرح قطعي بالرأس، وخروج الحاله 
ـ محمد وليد ابو السعود تفال 18 سنه مصاب بجرح قطعي بالوجه والراس والقدم اليسرى وخروجت الحالة 
ـ لواحظ زاهر حسن احمد 40 سنه ومصاب بجرح قطعي بالمؤخره اليسرى وخروجت الحاله
ـ محمد احمد البدوي شلبايه 45 سنه مصاب بجرح قطعي بالراس واليد اليمنى والاصابع وخروجت الحاله 
 

وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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