"تبدأ 18 يناير" | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الأول

مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي ستبدأ في جميع المحافظات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لجداول الامتحانات في المحافظات المختلفة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 | محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن جدول الامتحانات التالي:

الخميس 16 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء .

امتحان . السبت 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء .

امتحان . الاثنين 20 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية .

امتحان . الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان الهندسة .

امتحان . الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية .

امتحان . الخميس 23 يناير 2025: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 | محافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن الجدول التالي:

السبت 18 يناير 2025:

امتحان اللغة العربية والخط والإملاء .

. امتحان التربية الرياضية (نظري).

الاثنين 20 يناير 2025:

امتحان الهندسة .

. امتحان الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير 2025:

امتحان اللغة الإنجليزية .

. امتحان التربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير 2025:

امتحان العلوم .

. امتحان التربية الفنية.

الخميس 23 يناير 2025:

امتحان الجبر والإحصاء .

. امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

أهم الملاحظات حول الامتحانات

المواعيد الموحدة: تبدأ الامتحانات في معظم المحافظات يوم 18 يناير، وتختلف الأيام الأولى حسب تنظيم المحافظات. الالتزام بالإجراءات الوقائية: ستُعقد الامتحانات مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب. مدة الامتحانات: يُحدد لكل مادة زمن معين، وغالبًا ما تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.

نصائح للاستعداد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025