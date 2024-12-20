"البلدي بـ7 جنيهات"| سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية المصرية اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية. مع اقتراب فصل الشتاء وحرص ربات البيوت على تربية الكتاكيت في المنزل لتجنب تأثرها بالظروف المناخية، تظل الكتاكيت مصدرًا مهمًا لإنتاج الدواجن والبيض، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وفي هذا المقال نقدم لكم أحدث أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها وأسعار كرتونة البيض اليوم.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

الكتكوت البلدي:

السعر يتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

الكتكوت الهجين:

السعر يبدأ من 11 إلى 12 جنيها مصريا.

كتكوت روزي بيور:

السعر يبدأ من 15 إلى 16 جنيها مصريا.

الكتكوت الجيل الثاني:

السعر يتراوح بين 14 إلى 15 جنيها مصريا.

كتكوت ساسو بيور:

السعر يبدأ من 17 إلى 18 جنيها مصريا.

الكتكوت الأبيض (قطعان):

السعر يبدأ من 26 إلى 26.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور:

السعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها مصريا.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

كرتونة البيض الأحمر:

السعر 155 جنيها مصريا.

كرتونة البيض الأبيض:

السعر 155 جنيها مصريا.

كرتونة البيض البلدي:

السعر 150 جنيها مصريا.

أهمية تربية الكتاكيت في المنزل

التقليل من التكلفة: تربية الكتاكيت في المنزل توفر الكثير من الأموال مقارنة بشراء الدواجن الجاهزة. ضمان الجودة: يضمن المربون جودة الدواجن وعدم تعرضها لأي أمراض أو إضافات صناعية. مصدر دائم للبيض: تربية الكتاكيت توفر البيض الطازج بشكل منتظم. إنتاج اللحوم: يمكن للمربين الاستفادة من إنتاج اللحوم بأسعار أقل.

نصائح لتربية الكتاكيت في المنزل

الاهتمام بالتدفئة: يُنصح بتوفير مصدر تدفئة مناسب خلال فصل الشتاء لتجنب الأمراض.

يُنصح بتوفير مصدر تدفئة مناسب خلال فصل الشتاء لتجنب الأمراض. التغذية السليمة: اختيار أعلاف متوازنة تساعد في النمو السريع للكتاكيت.

اختيار أعلاف متوازنة تساعد في النمو السريع للكتاكيت. الحفاظ على النظافة: تنظيف مكان تربية الكتاكيت بانتظام لمنع انتشار الأمراض.

تنظيف مكان تربية الكتاكيت بانتظام لمنع انتشار الأمراض. التطعيم: الحرص على تطعيم الكتاكيت في الوقت المناسب لتجنب الأمراض الشائعة.

تأثير الظروف الجوية على تربية الدواجن

وتتأثر الكتاكيت بشدة بالظروف المناخية، مما يجعل الاهتمام بمكان تربيتها أمرًا ضروريًا، خاصة خلال فصل الشتاء. يُنصح المربون بمتابعة حالة الكتاكيت يوميًا لضمان نموها بشكل صحي.

وتعتبر تربية الكتاكيت في المنزل خيارًا مميزًا لربات البيوت والمربين على حد سواء، خاصة في ظل استقرار أسعار الكتاكيت اليوم. ومع توفر المعلومات حول الأسعار وتوصيات التربية، يمكن للجميع الاستفادة من هذا المورد الغذائي المهم.