ناجي الشهابي: ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط إسقاط الدولة المصرية

توك شو
ناجي الشهابي- رئيس
ناجي الشهابي- رئيس حزب الجيل الديمقراطي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة فاصلة في حماية مصر من مخططات استهدفت إسقاط الدولة. 

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تنفيذ حروب الجيل الرابع في المنطقة

وحذر الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، من استمرار محاولات تنفيذ حروب الجيل الرابع في المنطقة.

وشدد على خطورة الأوضاع حال تمكن المعارضة السورية من السيطرة على مقاليد الحكم، لا سيما أن هذه الجماعة الإرهابية تم القضاء عليها داخل مصر.

إشادة بإنجازات القيادة السياسية

وأشار الشهابي إلى أن الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية تسعى لتشويه الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العقد الأخير. 

ودعا الأحزاب المصرية إلى تكثيف دورها التوعوي من خلال المؤتمرات والندوات لشرح جهود الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات، ومواجهة محاولات نشر الأكاذيب.

الشعب المصري حائط الصد

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الشعب المصري كان له الدور الأكبر في التصدي لمخططات هدم الدولة عبر ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن أعداء الوطن لا يزالون يتربصون بمقدرات الدولة.

وطالب الشعب المصري بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لدعم استقرار الدولة ومواجهة أي محاولات تهدف للنيل منها.

 وأكد على أن مصر تمتلك أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، وهو قادر على ردع الأعداء وحماية أمن البلاد. واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل عصية على كل من يحاول المساس بها.

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