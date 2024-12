عمر أبو المجد لـ "الفجر الفني": هناك عدم وعي سينمائي بالأفلام الطويلة ولدينا إفلاس فني

عبر صانع المحتوي عمر أبو المجد عن رأيه في الأفلام القصيرة التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دار الأوبرا المصرية.

وقال عمر أبو المجد لـ "الفجر الفني": "تفجأت بـ الأفلام التي تعرض حاليًا في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، لأنها عادة أفلام مستقلة لشباب مخرجين مبتدأين، لذلك نأتي لندعمهم ولكن هذا العام مستوي الافلام جميل جدًا، وأصبح هناك وعي سينمائي مع الأفلام القصيرة"

وأضاف عمر أبو المجد:" للأسف هناك عدم وعي سينمائي بالأفلام السينمائية الطويلة ولدينا إفلاس فني وكان ذلك ينعكس على الأفلام الوثائقية، هذا العام يعد بمثابة طفرة فنية في الأفلام الوثائقية أو الدراما القصيرة، وأصبح هناك حالة وعي فني لدي المخرجين الشباب تطمئنا على مستقبلهم ".

من هو عمر أبو المجد؟

هو صحفي وصانع محتوي ومخرج سينمائي، حاصل علي بكالوريوس في قسم الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون عام 2013 م من جامعة الازهر، شارك في تأسيس شركة " كومة للانتاج السينمائي"، أسس قناة علي السوشيال ميديا تسمي "من عنيا" يقدم خلالها شرح وتحليل الأفلام السينمائية من وجهه نظره، إخراج عدد من الافلام القصيرة والوثائقية المسجلة وفي عام 2016 قام بعمل فيلم "متر في متر".

أفلام الدورة السادسه في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا، الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية،، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.

فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.