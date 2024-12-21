عمر أبو المجد لـ "الفجر الفني": أفلام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تجسد الواقع للشباب

أشاد المخرج وصانع المحتوي عمر أبو المجد عن الأفلام التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وعبر عن رأيه وتحاليله على هذه الأفلام، موضحًا أنه أصبح لدى الجيل الجديد وعي فني وتجسيد الواقع في الأفلام الوثائقية.

تصريحات عمر أبو المجد

وقال عمر أبو المجد لـ "الفجر الفني":" شاهدت في مهرجان القاهرة للفيلم القصير فيلم حر لـ يوسف صادق شرشر، وايضا فيلم اغتصاب لـ عمر علي، الفليمين تأثرت بيهم وفيلم "حر" الذي يتحدث عن الراب وتحدث بـ استفاضه عن الرابرز ومحتوهم"

وأضاف عمر أبو المجد: "أحببت ذلك رغم أنني لا أحب الراب بالنسبة لذوقي الفني، ولكن الفيلم تخطى حدود الراب لإنه يجسد حالة انعكاس للمجتمع وحياة الشباب ومدى صعوبة المعيشة، وهذه هي فكرة الأفلام الوثائقية وهو توثيق الحياة لدى الأجيال".

وأيضًا كشف عمر أبو المجد عن رأيه في فيلم آخر، قائلًا: "فيلم اغتصاب صنع بكوميديا سوداء ولكنه جسد أحوال البلد ومدى معيشة بعض الشباب في ارتفاع الأسعار وتعلق بـ أي وهم لكي يواكب المعيشة، أسواء شي في الأفلام الوثائقية هو الملل ولكن مستوى الكثير من الأفلام التي تعرض حاليًا في مهرجان القاهرة عالي ولا يوجد به ملل".

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