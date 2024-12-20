ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية

عربي ودولي
ترامب - أرشيفية
ترامب - أرشيفية

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، إذا لم تشتر الدول الأعضاء فيه، المزيد من النفط والغاز الأمريكيين.

وقال ترامب على منصة تراث سوشيال "لقد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل، الذي يواجهونه مع الولايات المتحدة، من خلال عملية الشراء الواسعة للنفط والغاز من الولايات المتحدة. وإلا سوف يتم فرض الرسوم الجمركية على كل شيء!!"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وتحدث مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بالفعل بشأن شراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة، بشكل جزئي لردع التهديد بشأن الرسوم الجمركية.

وكان ترامب قد هدد أيضًا بأنه سيفرض رسومًا جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

الاتحاد الاوروبي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الغاز الطبيعي المسال الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - حذف ياسمين صبري من "التموين".. كيف تحولت شائعة بسيطة إلى تريند؟ (تفاصيل)

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الألماني

شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني

غيابات مؤثرة تهدد مانشستر سيتي قبل مواجهة أستون فيلا