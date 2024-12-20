خبير اقتصادي يكشف أهمية التحول للدعم النقدي في تعزيز الشمول المالي (فيديو)

توك شو
الدعم النقدي
الدعم النقدي

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في التخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.

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وأضاف "عادل"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية  للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.

تحقيق النمو الاقتصادي 

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية "التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي".

واستطرد "تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد".

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