جمارك نوبيع تحبط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى خارج البلاد

الاقتصاد
بوابة الفجر

في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد.


حيث تقدمت اداره جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع اداره الامن الجمركي واداره مكافحه التهريب باداره العامه لجمارك نويبع، بمذكره اشتباه  بالاشتراك مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع  مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصر ى الجنسيه " ، بتهريب كميه كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
 

وعليه قام السيد محمود حمزه - مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنه جمركية لتنفيذ الاخبارية مكونه من: 
إدارة جمرك الصادر...  احمد دياب،  مصطفى الجالي، محمد العزاوي .
ومن إدارة مكافحة التهريب سيد ابو خضير 
ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، احمد عبد الله الكوز ، ورجب مرغني لجنه التحريز، وذلك بالتنسيق مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
وجاءت نتيجه التفتيش الشاحنة، وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد  17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعه "يزها سيلدا 75 مجم"، بعدد 87 لفه × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخباه بطريقه يصعب الوصول اليها  اسفل مرتبه السرير الخاصه بالسائق بداخل كابينه السياره، الذي لم يقر عنها اثناء إنهاء الاجراءات الجمركيه بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية

تم تكييف الواقعه باعتبارها بشكل جريمه تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020  وقانون الصيدله ومخالفه للقانون الاستيراد والتصدير.

وبناء عليه تم العرض على السيد الاستاذ /سلمى سلمان -وكيل الوزاره رئيس الاداره المركزيه لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤
وقد حرر المحضر كلا من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.
قدرت القيمه الجمركيه بمبلغ 139،200 جنيها  وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278،400 جنيها  مثلى القيمه كون الصنف محظور.

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة

غرفة القاهرة تستقبل سفيرة قبرص لبحث سبل تعاون جديدة استثماريًا وتجاريًا

GEMC التابعة لمنظمة أيوسكو تطلق شبكة متخصصة في دعم الاعتماد والاستخدامات الأخرى لمعايير الاستدامة الدولية

رئيس الرقابة المالية: سنعمل على دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة

وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات

الأكثر قراءة

عاجل - حذف ياسمين صبري من "التموين".. كيف تحولت شائعة بسيطة إلى تريند؟ (تفاصيل)

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الألماني

شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني

غيابات مؤثرة تهدد مانشستر سيتي قبل مواجهة أستون فيلا