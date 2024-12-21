ننشر حركة المحليات الجديدة في محافظة القليوبية

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محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية حركة رؤساء المدن الجدد التي  اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والتي شملت تعيين 9 رؤساء مدن بالقليوبية.

شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء إيهاب سراج حسن سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية، وتعيين اللواء طارق ماهر أبو العطا رئيس مدينة بنها سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة القليوبية والتي جاءت بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشملت الحركة أيضًا تعيين كل من أحمد أبوبكر رئيسًا لحي شبرا الخيمة ومحمد البسيوني لحي شرق شبرا الخيمة وفاتن إبراهيم لمركز ومدينة القناطر الخيرية ومحمد ليلة لمركز ومدينة الخانكة وهشام السعدي لمدينة الخصوص ومجدي عبد المتعال لمركز ومدينة بنها وصفاء أمين لمدينة كفر شكر ووائل طاهر لمجلس مدينة قليوب وسلوى أبو العنين لمركز ومدينة شبين القناطر.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس أيمن عطية حركة المحليات الجديدة رئيس مدينة بنها محافظة القليوبية محافـظ القليوبيــة

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