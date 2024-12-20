صلاح يضع ليفربول في ورطة حال تجديد عقده

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحافية أن ليفربول الإنجليزي سيواجه أزمة كبيرة في حال تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة بدءا من يناير المقبل، تتمثل في احتمالية غيابه ثماني مباريات.

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ويحاول ليفربول التوصل لاتفاق مع صلاح للبقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن ليفربول يتعين عليه التفكير في الموسم المقبل والمشكلة التي تنتظره في حال تجديد عقد صلاح، والتي تتمثل في إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في منتصف الموسم مرة أخرى.

وبسبب تحول كأس العالم للأندية إلى بطولة صيفية تضم 32 فريقًا، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد في يونيو 2025، لذا من المتوقع أن تقام كأس الأمم من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

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وأضاف التقرير: خلال نفس الفترة من هذا الموسم، سيخوض ليفربول ثماني مباريات، ست مباريات في الدوري الإنجليزي، وواحدة في كأس الرابطة وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ستكون هناك مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة أيضًا.

وشهدت بطولة الأمم الإفريقية السابقة غياب صلاح عن خمس مباريات لفريقه ليفربول خلال البطولة بينما عانى من إصابة مع منتخب مصر قبل أن يعود لاستكمال علاجه في إنجلترا.

وبالنظر لتألق صلاح هذا الموسم، سيتوخى أرني سلوت الحذر وسيكون بحاجة إلى التخطيط المسبق لذهابه لمنتخب بلاده، خاصة أنه سيكون أكثر إرهاقًا من بعض زملائه في الفريق.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة بعد خوض 15 مباراة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي خاض 16 مباراة.

 

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