"متحدث الزراعة" يزف بشرى سارة بشأن اللحوم والألبان

زف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشرة سارة بشأن توافر اللحوم والألبان خلال الفترة المقبلة.

مشروع البتلو

وأضاف "القرش"، في تصريحات خاصة، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع توافر اللحوم والألبان في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير لتطوير ملف الإنتاج الحيواني وأطلقنا مشروعات البتلو، وحريصون على تطوير إنتاجية المواشي من خلال مراكز التلقيح الاصطناعي.

التكيف مع التغيرات المناخية

وأكد على حرص الوزارة على دعم المنتجين والمزارعين للتكيف من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقعنا اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، وتوفير أساليب جديدة لتربية المواشي وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير السلالات التي بحوزة المنتجين والمربيين.

لقاء الوزير بمدير "أكساد"

وفي وقت سابق، استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصر الدين العبيد، المدير التنفيذي لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد فاروق في بيان صحفي، على أهمية تعزيز التعاون في المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والزراعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية والصحراء.

لقاء الوزير بسفير سنغافورة بالقاهرة

كما التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الزراعة.

تناول اللقاء الإعداد لبرنامج تعاون بين مركز البحوث الزراعية المصري وشركة "تيماسيك" الحكومية السنغافورية لإجراء تجارب تقييم لصنف أرز "تيماسيك" تحت الظروف المناخية المصرية.

وجرى الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، بهدف دعم مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة والريف المصري والوادي الجديد.