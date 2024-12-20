عبدالناصر محمد مدربًا لفريق القناة

أعلن نادي القناة الرياضي تعيين المدرب عبد الناصر محمد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدير الفني الراحل أحمد العجوز.

القناة يعلن تعيين عبد الناصر محمد مديرًا فنيًا للفريق الأول

وكتب نادي القناة عبر صفحته الرسمية: "يعلن نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم عن تعيين الكابتن عبد الناصر محمد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، لتولي مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للكابتن أحمد العجوز، الذي تقدم باعتذاره عن استكمال مهمته في قيادة الفريق".

وتابع: "ويؤكد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم، ويسعى جاهدًا لتحقيق النتائج المرجوة في دوري المحترفين، وتوفير الأمور اللازمة لتحقيق الهدف المنشود والصعود إلى الدوري الممتاز".

وواصل: "ومن المقرر أن يقود الكابتن عبد الناصر محمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بداية من مباراة كاس مصر يوم الخميس القادم امام المرج بدور الـ٦٤".

واختتم: "ويتمنى مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم للكابتن عبد الناصر محمد كل التوفيق في مهمته الجديدة، ويؤكد دعمه الكامل له ولجهازه الفني لتحقيق أهداف النادي".

وجدير بالذكر أن أحمد العجوز قد تقدم بالاعتذار بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام الترسانة.

