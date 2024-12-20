فونسيكا يعلن عن تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، عن التشكيل الأساسي لمباراة  هيلاس فيرونا، ضمن منافسات   الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره هيلاس فيرونا بملعب مارك بينتجودي،  في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة

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جاء تشكيل فريق ميلان مكون من

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال، ماتيو جابيا،ماليك ثياو، أليخاندرو خيمينيز

خط الوسط: فيليبو تيراكيانو،يوسف فوفانا، تيجاني ريندرز

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي،تامي أبراهام،رافائيل لياو.


يدخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بينما هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة

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