أمين عام اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة

زار الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة، لبحث انضمام الجامعة إلي الإتحاد وتعزيز التعاون المشترك.



وكان الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة اللوتس، قد استقبل أمين عام إتحاد الجامعات العربية الذي أشاد بالإمكانيات والبرامج التى تقدمها الجامعة منذ انطلاق الدراسة بها العام الجاري، ودورها المجتمعى فى خدمة الإقليم، من خلال تحقيق تأثير إيجابي على مجتمع صعيد مصر.



وقدم "أبو المجد" درع جامعة اللوتس لأمين عام إتحاد الجامعات العربية تقديرا لدوره البارز فى تطوير الإتحاد فى التعليم والبحث العلمى وتطبيق معايير الجودة والتعاون الدولى وتصنيف الجامعات العربية، مؤكدا علي مساعي جامعة اللوتس في أن تصبح رمزا للتغيير الإيجابي، ومثالا يحتذى به في التكافل الاجتماعي والتعاون من أجل مستقبل أفضل في منطقتي وسط وجنوب الوادي.

وحضر اللقاء هانى يوسف نسيم عضو مجلس أمناء الجامعة واللواء عمرو توبه أمين عام الجامعة، والدكتورة هالة منتصر المنسق الأكاديمى للجامعة.



وجامعة اللوتس تقع في مدينة المنيا الجديدة، وتضم 5 كليات هي: طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، التمريض، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، وتهدف إلى إنشاء صرح تعليمي له سمعة رائدة تلبي احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتضم الجامعة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، الذين ساهموا في وضع منهج تعليمي وأساليب حديثة ومبتكرة للتعليم تساعد على تطوير مهارات الطلاب القيادية والعلمية.