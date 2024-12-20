"القسام" تستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا بمسيرة انتحارية

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القسام - أرشيفية
القسام - أرشيفية

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر استهداف موقع "ماجين" الإسرائيلي العسكري شرق خان يونس بطائرة "الزواري الانتحارية" المسيرة.

وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، أن مقاتلا في صفوفها تنكر بلباس جنود الجيش الإسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود بواسطة حزام ناسف.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية أمنية معقدة...تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع".

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