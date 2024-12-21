حركة المحليات..اللواء أحمد جميل سكرتيرا عام محافظة المنيا

أصدرت وزارة التنمية المحلية حركة محليات مكبرة، اليوم الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث تم نقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وتعين 4 رؤساء مدن، والإبقاء علي 5 رؤساء بينهم 4 في مراكز جنوب المحافظة.

وقد شملت الحركة التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، نقل السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا اللواء محمد عقل علي نفس المنصب بمحافظة شمال سيناء وتعين اللواء أحمد جميل بدلا منه.

كما شملت الحركة تعين 4 رؤساء مراكز ومدن جدد وهم: هاني عبد الحافظ رئيسا لمدينة مغاغة، وهويدة شافعي رئيسا لمدينة مطاي، وأحمد خلف رئيسا لمدينة العدوة، وسعيد محمد رئيسا لمدينة سمالوط.

وأبقت الحركة علي 5 قيادات محلية مستمرون في مناصبهم كرؤساء لمراكز: بني مزار، ومدينة المنيا، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس.