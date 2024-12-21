مصرع شخص وإصابة اخر إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك في أسيوط

محافظات
بوابة الفجر

 

لقى شخص مصرعه وأصيب شخص آخر مساء اليوم الجمعة إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك بحرى محور منفلوط الزراعى بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة 
بحدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك بحرى محور منفلوط الزراعى

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك بحرى محور منفلوط الزراعى

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة شخص آخر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط تحت تصرف النيابة العامة

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

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