اليوم.. شاهد يعرض الحلقة الأولى من مسلسل "جودر"

الفجر الفني
مسلسل جودر
مسلسل "جودر"

 

طرحت منصة "شاهد" لأول مرة الجزء الأول من مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال  والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

ويتبقي يومان فقط للإنتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر" المكون من 15 حلقة والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل وذلك بعد نجاحه الساحق الذي حققه الجزء الأول موسم رمضان الماضي.

البوستر الرسمي لمسلسل “جودر"


قصة مسلسل جودر

مسلسل جودر واحد من الأعمال ذات الطابع الخاص، وأجوائه تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».

تدور قصة مسلسل جودر حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، يجسد دوره النجم ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته من أجل فتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.

مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

أبطال مسلسل جودر الجزء الثاني أحداث مسلسل جودر أجواء من السحر والخيال فى مسلسل جودر أحدث أعمال ياسر جلال الفنان ياسر جلال أحدث أعمال ياسمين رئيس أعمال ياسمين رئيس القادمة مسلسل جودر على شاهد لأول مرة

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