قتلى وعشرات المصابين في حادثة دهس شرق ألمانيا

ذكرت قناة ‭‭‭)‬‬‬إم.دي.آر‭‭‭(‬‬‬ ووسائل إعلام محلية أخرى في ألمانيا، الجمعة، نقلا عن مسؤول بالحكومة المحلية أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماغديبورغ بشرق ألمانيا.

وأفادت وسائل الإعلام نقلًا عن الشرطة، بأن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه، بينما أصيب عشرات من الأشخاص.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشرطة المحلية والمتحدث باسم الحكومة المحلية.

وذكرت (إم.دي.آر) أن قوات الأمن وخدمات الطوارئ تواجدوا في مكان الواقعة، وأن مدير السوق طلب من الجمهور مغادرة وسط البلدة.

ونقلت القناة عن شهود أن سيارة اصطدمت على ما يبدو بالحشد في سوق هدايا عيد الميلاد في الطريق المؤدي لمبنى قاعة البلدية.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية أن حادثة الدهس أصابت نحو 80 شخصًا وحالة بعضهم الصحية وصفت بالحرجة.

من جانبها، رجحت السلطات الألمانية أن تكون حادثة الدهس "هجومًا" نفذ خلال تجمع لعيد الميلاد في ماغدربورغ شرق البلاد.

وذكرت الشرطة أنها تمكنت من اعتقال قائد المركبة الذي تسبب بحادثة الدهس وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.