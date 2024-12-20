حسام البدري: الأهلي لا يحتاج رونالدو.. والزمالك فاوضني بعد رحيل جوميز

الفجر الرياضي
حسام البدري
حسام البدري

قال حسام البدري، المدير الفني الأسبق للأهلي والمنتخب الوطني، إن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في كأس العالم للأندية.

البدري: الأهلي لا يحتاج كريستيانو رونالدو

أكد البدري عبر بودكاست KORA AI أن رونالدو يحتاج إلى لاعبين يخدمونه داخل المستطيل الأخضر وهو ما نشاهده في مباريات النصر كما أنه لا يؤدي الأدوار الدفاعية إطلاقًا.

وأضاف:" لو جاء كريستيانو رونالدو سيكون على حساب لاعبين آخرين، وفي النهاية لن تضحي بوسام أبو علي المهاجم الصريح".

وتابع:" المواصفات التي يحتاجها الأهلي تنطبق على كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي وليس رونالدو".

وأشار البدري إلى أنه تلقى اتصالًا من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك عن طريق لاعب سابق في الأهلي يرتبط بصداقة بعضو مجلس الزمالك لطرح اسمه لتدريب الفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

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وأضاف:" الزمالك قلعة كبيرة ولكن إذا كان هناك مدرب محلي للفريق الأبيض ستكون الأولوية لأبناءه وفي النهاية هناك تنافس بين الأهلي والزمالك.. وعندما يواجه أي منافس غير مصري أتمنى له الفوز ولكنني أهلاوي".

وأكد أنه رفض من قبل عرضا لتدريب الزمالك في عهد مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق كما أن أمير مرتضى فاوضه في منزل والدته من قبل.

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