عاجل- مجزرة عيد الميلاد.. 11 قتيلًا في حادث دهس مأساوي بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، الجمعة، إنه سقط 11 قتيلًا بعد أن دهست سيارة حشدا في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، وفقًا لإذاعة MDR العامة المحلية.

قُتل 11 شخصًا على الأقل، وأصيب 80 آخرون؛ بعدما صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماغدبورغ بشرق، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضح الإسعاف الألماني إصابة من 60 إلى 80 شخصا في عملية الدهس في ماغدربورغ.

وقالت السلطات إن حادث الدهس في ربما يكون هجوما.

فيما أشار مسؤول محلي إلى اعتقال السائق المتورط في عملية الدهس بماغدربورغ.

وأعلنت إذاعة MDR نقلا عن الشرطة أن عدة أشخاص أُصيبوا أيضًا.

وأفادت الإذاعة أن رئيس الوزراء الألماني، راينر هاسيلوف في طريقه إلى ماغديبورغ، بعد أن صدمت سيارة حشدا في سوق عيد الميلاد.

وقالت شرطة ماغديبورغ في منشور على منصة "إكس"، إن إجراءات الشرطة المكثفة مطبقة حاليا في مكان الحادث.