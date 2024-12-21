تعيين الدكتور محمد حلمي رئيسًا لمركز ومدينة قنا خلفًا لتمساح

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس مدينة مغاغة، للعمل رئيسا لمركز ومدينة قنا، خلفًا لسيد تمساح، رئيس مركز ومدينة قنا السابق.

يعد "حلمي" من مواليد 1969 بمحافظة أسيوط، وحاصل على ليسانس كلية الحقوق، وكذلك درجة الماجستير بالقانون.

وعمل رئيس المدينة الجديد لمركز قنا كرئيسا لحى شرق مدينة أسيوط، ثم تولى رئيسا لمركز ومدينة أبو تيج، ثم عاد مرة أخرى رئيسا لحى شرق أسيوط، كما تم نقله لمحافظة المنيا كرئيسا لمركز ومدينة مطاي، وبعدها رئيسًا لمركز ومدينة مغاغة، ليتم نقله إلى قنا في الحركة الجديدة.