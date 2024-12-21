إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية موتسيكل فى الطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام مدخل قرية الحوشي بمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ودراجه ناريه، ووجود مصابين أحدهم بحاله حرجة،

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكي ودرجه نارية  موتسيكل بسبب السرعة الزائده لقائد الدرجه الناريه.

 

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: "محمد.ح.م " 19سنه، مصاب باشتباه كسور بالعضل الأيسر والمساعد الأيمن، و" محمد.ع.ح.ع " 20سنه، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وشخص مجهول الهوية والعنوان، عمرها نحو 25سنه، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ ونزيف داخلي بالبطن، وتم نقلهم للمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج،

 

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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