تعيين المهندس تاج جلال رئيسًا لمركز نجع حمادي خلفا لاشرف أنور

محافظات
بوابة الفجر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، قرارا بتعيين المهندس تاج جلال رئيس مركز مدينه ملوي رئيسا لمركز نجع حمادي خلفا لاشرف أنور رئيس مجلس مدينة نجع حمادي السابق.

المهندس تاج جلال، شغل عدة مناصب في محافظة المنيا، ففي مايو 2024، تم تكليفه برئاسة مركز ومدينة ملوي، بعد أن كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وقبلها كان يعمل رئيسًا لمدينة أبنوب.

خلال فترة عمله في أبوقرقاص، قام بعدة جولات تفقدية لمتابعة سير العمل في المستشفيات والمرافق العامة، كما شارك في لقاءات جماهيرية لحل مشكلات المواطنين في مركز أبوقرقاص، بهدف الاستماع لطلبات المواطنين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

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