إطلاق اسم الأسطورة بكنباور على الكأس السوبر الألمانية في 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة الكأس السوبر المحلية ستحمل اعتبارا من النسخة المقبلة في أغسطس 2025، اسم الأسطورة فرانز بكنباور المتوفي في السابع من يناير الماضي عن عمر 78 عاما.

وأوضحت الرابطة في بيان أن "المبارزة السنوية بين بطل ألمانيا والفائز بكأس ألمانيا ستسمى في المستقبل الكأس السوبر فرانز بكنباور".

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ونظمت مباراة الكأس السوبر من عام 1987 إلى عام 1996 من قبل الاتحاد الألماني للعبة، قبل أن تتكفل الرابطة بتنظيمها منذ عام 2010.

وستقام نسخة 2025-2026 من الكأس السوبر فرانز بكنباور في 16 أغسطس 2025.

وفاز أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور بلقب الدوري الألماني خمس مرات كلاعب (1969، 1972، 1973، 1974، 1980) والكأس أربع مرات (1966، 1969، 1969 و1971).

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