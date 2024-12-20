نصر إبراهيم: جروس يحتاج وقت للتعرف على إمكانيات لاعبي الزمالك



أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن مباراة سيراميكا كليوباترا كان لها ظروف خاصة بسبب وجود العديد من الإصابات.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "زيزو تأثر بعد سفره للمغرب في حفل الكاف ولم يخوض سوى تمرينة واحدة قبل مباراة سيراميكا وكان هناك عدد من لاعبي الفريق بعيد عن مستواهم في اللقاء".

وأضاف: "لا بد أن تدعم جماهير الزمالك الفريق في الفترة الحالية، وجروس يحتاج وقت للتعرف على إمكانيات لاعبي القلعة البيضاء وايضا يتعرف على أسلحته ونقاط قوة وضعف الفريق".

وأوضح: "يجب أن نمنح لاعبي الفريق دفعة معنوية من أجل المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل مصلحة النادي".