آخر تحديث سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 تغييرات جديدة وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. حيث بلغ سعره 30،104 جنيهات للشراء، دون احتساب ضريبة الدمغة أو المصنعية، وفقًا لمتوسط الأسعار في محلات الصاغة بالسوق المحلي.

يتناول هذا التقرير تفصيلات حول أسعار الذهب والجنيه الذهب في السوق المصري، بما في ذلك أسعار البيع والشراء للمستهلكين قبل إضافة التكاليف الإضافية، مع تسليط الضوء على التغيرات في السوق العالمي للذهب وآخر تحديث للأسعار في البورصات الدولية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في المحلات والصاغة

بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم 30،104 جنيهات للشراء و30،094 جنيهًا للبيع. وتعد هذه الأسعار قبل احتساب رسوم المصنعية وضريبة الدمغة التي تضاف عند البيع النهائي، مما يجعل السعر الفعلي متغيرًا حسب المحل والموقع الجغرافي.

تكلفة المصنعية على الجنيه الذهب

يبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، والذي يعد الأكثر انتشارًا في مصر. وتضاف تكلفة المصنعية إلى السعر الأساسي، حيث تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام، حسب سياسات كل محل صاغة.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 21 وعيارات أخرى

عيار 21 : سجل سعر الجرام 3،763 جنيهًا للشراء و3،753 جنيهًا للبيع.

: سجل سعر الجرام 3،763 جنيهًا للشراء و3،753 جنيهًا للبيع. عيار 24 : بلغ سعر الجرام 4،301 جنيه للشراء و4،288 جنيهًا للبيع.

: بلغ سعر الجرام 4،301 جنيه للشراء و4،288 جنيهًا للبيع. عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 3،225 جنيهًا للشراء و3،216 جنيهًا للبيع.

تُظهر هذه الأرقام تباينًا طفيفًا بين أسعار الشراء والبيع، وذلك دون احتساب المصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

ارتفع سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية إلى 2،626 دولارًا للشراء و2،625.5 دولارًا للبيع، بزيادة بلغت 19 دولارًا مقارنة بالتحديث السابق. هذا التغير يعكس حركة السوق الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية.

تأثير التغيرات العالمية على السوق المصري

يتأثر السوق المحلي للذهب بشكل ملحوظ بالتغيرات في الأسعار العالمية، حيث يعتمد التسعير في مصر على آخر تحديثات الأسواق الدولية. ويعد الذهب أحد أبرز الاستثمارات التي يلجأ إليها المصريون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل التقلبات الاقتصادية.