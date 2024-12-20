عاجل.. الأهلي يكشف لـ "الفجر" حقيقة التراجع عن قرار رحيل القندوسي

الفجر الرياضي
أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة إمكانية العدول عن قرار رحيل الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، خلال منافسات الموسم الجاري.

الأهلي لـ "الفجر": لا نية للتراجع عن قرار رحيل القندوسي نهائيًا

وأصدر النادي الأهلي قرارًا في وقت سابق، برحيل القندوسي بصورة نهائية عقب نهاية الموسم الجاري، على خلفية اتهامه للنادي وأمير توفيق مدير التعاقدات السابق، بتعمد دخول وكلاء أعمال بأعينهم للتعاقد مع اللاعبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، ان قرار النادي الأهلي نهائيًا بشأن مصير اللاعب الجزائري، ولا توجد أي نية للعدول عن القرار، خاصةً أنه قرار إداري وليس فني بعد الأزمة الأخيرة.

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وتابع: “تألق القندوسي خلال منافسات الموسم الجاري، لا يعني بالضرورة عودته، خاصةً أن قرار مغادرته لم يكن لأسباب فنية، والقرار جاء بعد تحقيقات موسعة من جانب محمد رمضان المدير الرياضي والشؤون القانونية”.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق، أن هناك تفكير داخل القلعة الحمراء العفو عن اللاعب، وعودته مرة أخرى للفريق عقب نهاية إعارته، خاصةً مع تألقه اللافت للنظر بالموسم الحالي.

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