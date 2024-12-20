حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 21 ديسمبر 2024

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طقس السبت 21 ديسمبر
طقس السبت 21 ديسمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غدٍ السبت 21 ديسمبر 2024، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أجواءً مائلة للبرودة نهارًا في مناطق متعددة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق الزراعية والصحراوية.

الطقس نهارًا

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد:
    طقس مائل للبرودة، مع درجات حرارة تصل إلى نحو 20 درجة مئوية كحد أقصى.
  • جنوب سيناء وجنوب الصعيد:
    أجواء معتدلة الحرارة نسبيًا مقارنةً بالشمال، حيث تصل درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية.

الطقس ليلًا

  • درجات الحرارة المنخفضة:
    بارد في أغلب الأنحاء، وشديد البرودة في الصباح الباكر، حيث يصل إلى حد الصقيع في مناطق مثل شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.
  • تحذيرات للمزارعين:
    ضرورة حماية المزروعات من الصقيع المتوقع.

 

فرص سقوط الأمطار

  • السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري:
    من المتوقع هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة.
  • القاهرة:
    احتمالية ضعيفة للأمطار، مع أجواء غائمة جزئيًا.

نشاط الرياح

  • السواحل الشمالية الغربية:
    تشير خرائط الطقس إلى نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة، ما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

تحذيرات خاصة

  • الشبورة المائية:
    تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.
  • السكان والمزارعون:
    يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة ليلًا، مع اتخاذ تدابير إضافية لحماية المزروعات من الصقيع.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 ديسمبر 2024

المنطقةالعظمىالصغرى
القاهرة والوجه البحري2012
السواحل الشمالية2011
شمال الصعيد206
جنوب الصعيد2311

نصائح للمواطنين:

  • القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية.
  • ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل والصباح الباكر.
  • متابعة التحديثات الجوية بشكل دوري.

 

 

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