حيوان الورل النيلي: ما هو وما هي خصائصه؟

بعد ظهوره في مصر.. ما هو حيوان الورل النيلي؟

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بعد ظهوره في مصر..
بعد ظهوره في مصر.. ما هو حيوان الورل النيلي؟

ظهر حيوان الزواحف المعروف بالورل النيلي في قرية البراجيل بمركز أوسيم، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين. مما دفع الكثيرين للتساؤل عن ماهية هذا الحيوان وخصائصه. الورل النيلي هو أحد الزواحف التي تنتمي إلى فصيلة الحرشفيات، ويتميز بالكثير من الصفات الفريدة التي تجعله أحد الأنواع الملفتة للانتباه.

ما هو حيوان الورل النيلي؟

الورل النيلي هو حيوان زاحف من فصيلة الزواحف ذوات الدم البارد. يُعتبر الورل النيلي من أكبر أنواع الحرشفيات في فصيلة الورليات. يتم تسميته بهذا الاسم نظرًا لكونه يعيش في المناطق المائية مثل الأنهار والمسطحات المائية. ينتشر هذا الحيوان في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية، ويظهر بشكل خاص على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر. لكن، لا يعيش الورل النيلي في المناطق الصحراوية.

مميزات الورل النيلي وسلوكياته

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الورل النيلي ليس من الحيوانات المفترسة للإنسان، لكنه قد يظهر في بعض الأحيان بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان. يُحظر صيد هذا الحيوان أو الاتجار به بشكل غير قانوني، وذلك بسبب كونه أحد أنواع الزواحف المحمية. الورل النيلي قد يتحرك على اليابسة في بحثه عن غذائه، وهو أمر طبيعي في دورة حياته. في فترات البرد القارس، قد يلجأ إلى البيات الشتوي لحماية نفسه من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

على الرغم من حجمه، لا يُعد الورل النيلي من الحيوانات التي تهاجم البشر. في حال شعر بالتهديد، فإنه يفضل الدفاع عن نفسه باستخدام ذيله، الذي يعد وسيلة فعالة للدفاع.

ظهور الورل النيلي في مصر

يُعد ظهور الورل النيلي في مصر ليس بالأمر الجديد. حيث كانت أول مرة يظهر فيها في محافظة أسيوط في نوفمبر 2016، تلاه ظهور آخر في سبتمبر 2022. وفي المرة الأخيرة، ظهر الورل النيلي في قرية البراجيل بمركز أوسيم في محافظة الجيزة، مما أثار القلق في المجتمع المحلي.

الورل النيلي هو حيوان زاحف غير مفترس للإنسان، لكنه قد يظهر بالقرب من المناطق السكنية في بحثه عن الطعام. ورغم ظهوره العرضي في بعض المناطق، إلا أن وجوده لا يشكل تهديدًا للبشر. يُمنع صيده لحمايته ويجب التعامل معه بحذر واحترام.

 

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