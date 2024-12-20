استشهاد 12 شخصًا بينهم 7 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، مقتل 12 شخصا بينهم 7 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية، أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة "خلة" في منطقة أبو إسكندر شمال غرب مدينة غزة، عن مقتل 12 شخصا بينهم أطفال وعدد من الجرحى.

هذا وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى "45 ألفا و206 شهداء، و107 آلاف و512 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما استهدفت قوات الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بقذيفة مدفعية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ441، كما نسف الجيش عددا من المباني السكنية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وسط القطاع.

 

7 أكتوبر 2023 الحرب الإسرائيلية الجيش الإسرائيلى الدفاع المدني في قطاع غزة الدفاع المدنى الصحة الفلسطينية

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني (5-1) شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني

عاجل - حذف ياسمين صبري من "التموين".. كيف تحولت شائعة بسيطة إلى تريند؟ (تفاصيل)

عاجل.. الأهلي يكشف لـ "الفجر" حقيقة التراجع عن قرار رحيل القندوسي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الألماني