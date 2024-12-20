عاجل - تراجع أسعار النفط بفعل ضعف الطلب وقوة الدولار

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ نمو الطلب العالمي في عام 2025، خاصة في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي، ما دفع معايير النفط العالمية لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنسبة تقارب 3%.

تفاصيل تراجع الأسعار

خام برنت:

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتًا (0.45%) لتصل إلى 72.55 دولارًا للبرميل .

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتًا (0.45%) لتصل إلى . خام غرب تكساس الوسيط:

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتًا (0.46%) لتصل إلى 69.06 دولارًا للبرميل.

أسباب تراجع أسعار النفط

توقعات ضعف الطلب في الصين:

وفقًا لشركة التكرير الصينية "سينوبك"، من المتوقع أن تبلغ واردات الصين من النفط الخام ذروتها بحلول عام 2025، مع انخفاض استهلاك الديزل والبنزين بحلول عام 2027. قوة الدولار الأمريكي:

سجل الدولار أعلى مستوى له في عامين بعد إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة حذرة بشأن خفض أسعار الفائدة في 2025. تأثير الدولار: ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. يؤدي تباطؤ خفض الفائدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، ما يقلل من الطلب على النفط.



توقعات السوق للسنوات المقبلة

زيادة الفائض في 2025:

وفقًا لتوقعات جيه بي مورجان ، من المتوقع أن يتحول سوق النفط إلى فائض يقدر بـ1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، نتيجة: ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا. بقاء إنتاج أوبك عند مستوياته الحالية.

وفقًا لتوقعات ، من المتوقع أن يتحول سوق النفط إلى فائض يقدر بـ1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، نتيجة:

خطوات دولية محتملة لتقليص العرض

مجموعة السبع:

تبحث الدول الأعضاء تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، من خلال:

فرض حظر كامل.

خفض عتبة سعر النفط الروسي.

العقوبات على روسيا:

رغم تحديد سقف 60 دولارًا للبرميل عام 2022، استخدمت روسيا "أسطول الظل" للالتفاف على هذه العقوبات، ما دفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض المزيد من الإجراءات مؤخرًا.

يتواصل الضغط على أسعار النفط نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، خاصة مع ضعف الطلب المتوقع في الصين وقوة الدولار الأمريكي. ومع التحركات الدولية لتشديد الرقابة على السوق، قد نشهد تغيرات إضافية في مستويات العرض والطلب خلال العام المقب