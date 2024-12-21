بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "فقرة الساحر" يتصدر محركات البحث

الفجر الفني
فقرة الساحر
فقرة الساحر

 

 

 

 

 

 

 

تصدر اسم مسلسل "فقرة الساحر" تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولي منه، والتي أشاد بها عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي. 

 

فقرة الساحر 

 

قصة مسلسل “فقرة الساحر”: 

 

 

"فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين، بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء. يقدم المسلسل مزيجًا من الذكاء، الطموح، العدالة، وإثارة السرقة، مع طابع درامي مشوق ومبتكر.

 

 

المسلسل من إخراج تامر محسن وإنتاج "TVision"، مع سيناريو من تأليف إياد صالح، يقدم "فقرة الساحر" سردًا جديدًا في الدراما العربية المعاصرة، برؤية إبداعية من فريق العمل الذي يعيد تشكيل الحدود التقليدية لهذا النوع من الدراما. 

 

 

وقد أكد المخرج تامر محسن قائلًا: “كان هدفي من 'فقرة الساحر' تقديم رؤية جديدة وجريئة عن الصداقة والخداع في بيئة مليئة بالمخاطر. هذه السلسلة مليئة بالإثارة، وآمل أن يأسر الجمهور بالعلاقات المعقدة والطبيعة غير المتوقعة للقصة.أما عن تجربتي مع يانغو بلاي، فقد كانت تجربة ممتعة ومثمرة، حيث لمسنا التزامًا كبيرًا بدعم الأعمال الإبداعية. لدينا العديد من المشاريع الحالية والمفاجآت التي نعمل عليها بحماس كبير، وسنقوم بالكشف عنها قريبًا.”

 

فقرة الساحر 

 

 

موعد عرض مسلسل “فقرة الساحر”: 

 

بدء مسلسل "فقرة الساحر" للعرض حصريًا على "يانغو بلاي" ابتداءً من 19 ديسمبر، تزداد الإثارة مع التوقعات العالية والانتظار المتلهف مع قصته الجريئة وطاقمه النابض بالحياة، يمثل المسلسل بداية فصل جديد ومثير لعشاق الدراما المبدعة والمحتوى المحلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبطال مسلسل فقرة الساحر مسلسل فقرة الساحر يتصدر محركات البحث اسماء جلال طه الدسوقي علي القاسم

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