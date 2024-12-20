عاجل - مجلس الأمن يجدد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك بالجولان 6 أشهر

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تجديد ولاية قوة مراقبة
تجديد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك بالجولان 6 أشهر

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة العازلة بالجولان لمدة ستة أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الجهود الدولية لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل، والتي تشهد توترات متكررة.

 تأتي هذه المتابعة، ضمن تغطية موقع وجريدة الفجر، التي تهتم بآخر الأحداث العربية والدولية، لتوفير تقارير دقيقة ومحدثة تسلط الضوء على أبرز التطورات العالمية. وتحرص الجريدة على إبراز القرارات الأممية التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد نقلت النبأ في إطار تغطية عاجلة للقرار الأممي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يشهد تصاعد التحديات الإقليمية.

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