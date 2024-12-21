ما أسباب انسحاب الجيش الأوكراني من مناطق في الشرق؟

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القوات الروسية -
القوات الروسية - الفجر

 


مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا خرج الجيش الأوكراني يعلن انسحاب قواته من المناطق المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في منطقة دونيتسك شرق البلاد، لتجنب تطويقها من قبل القوات الروسية المتقدمة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

قرار استراتيجي لتجنب الحصار

في بيان نشرته قوات "خورتيتسيا" الأوكرانية على منصة "تلغرام"، أوضح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أن الانسحاب جاء ضمن خطة عسكرية تهدف إلى الحفاظ على القوات وتجنب الحصار، مؤكدًا أن الوحدات العسكرية المنسحبة ستعيد تنظيم صفوفها وتواصل عملياتها في منطقة كوراخوف-كونستانتينوبولسك.

تصعيد على جبهة كوراخوف

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع 18 معركة أمس على جبهة كوراخوف، حيث كثفت القوات الروسية هجماتها في محاولة للتقدم شمال البلدة.

ويأتي ذلك في إطار الضغوط المتزايدة على القوات الأوكرانية مع دخول الحرب شهرها الثالث والثلاثين.

تقدم روسي في دونيتسك

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرتها على قريتي أوسبينيفكا ونوفوبوستينكا في دونيتسك، بعد يومين من إعلان السيطرة على قرية ترودوف.

ويشير هذا التقدم إلى استمرار الاستراتيجية الروسية بالضغط على طول خطوط المواجهة.

معارك مستمرة وتحديات متزايدة

يخوض الجيش الأوكراني معارك دفاعية مكثفة في ظل استمرار التقدم الروسي في المناطق الشرقية.

ومع تزايد التحديات الميدانية، تحاول أوكرانيا إعادة ترتيب أوراقها العسكرية للحفاظ على توازن العمليات في ظل الضغوط المتصاعدة.

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