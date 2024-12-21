أول صور.. لشاب يلوح بإشعال النيران في نفسه أعلى برج سجن المنصورة القديم والأمن ينزله

حصلت “الفجر” علي اول صور لشاب يلوح بإشعال النيران في نفسه أعلى برج مراقبة سجن المنصورة القديم.

وكان شهد شارع الجيش بمدينة المنصورة وتحديدا منطقة السجن امام استاد المنصورة القديم والذي تسلمته الإدارة المحلية بعد هدمه قيام شاب في العقد الثالث من عمره بسكب بنزين على نفسه والتهديد بأشعال بنفسه مقيم بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة في محافظة الدقهلية.



حيث تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب يسكب ينزين علي نفسه ويلوح باشعال النيران به في منطقة كفر البدماص قسم ثان المنصورة.

علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية والتنفيذية وبالمعاينه على الطبيعه تلاحظ قيام المواطن عمر رمضان في العقد الثالث من العمر مقيم بمنطقة كفر البدماص سكب بنزين على نفسه والتهديد بأشعال بنفسه مع وجود جميع الأجهزة الامنيه.

ونجحت الاجهزة الامنية في السيطره على الوضع وانزالة من اعلي مراقبه سجن المنصورة القديم، بمعرفه الشرطه والحماية المدنيه، وتم اصطحابه بمعرفة رجال المباحث وجاري الكشف عليه بالمستشفى العام

وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

شارع الجيش وسجن المنصورة

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