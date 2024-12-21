الأزهر يدين حادث الدهس المروع في مدينة ماجدبورج الألمانية

أخبار مصر
شيخ الأزهر أ. د/
شيخ الأزهر أ. د/ أحمد الطيب

يدين الأزهر الشريف حادث الدهس المروع الذي وقع في سوق بمدينة ‏‏«ماجدبورج» الألمانية، وأسفر في حصيلته الأولية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة ‏العشرات.

ويؤكد الأزهر أن الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيا كان دينهم أو معتقدهم ‏جريمة نكراء، وخروج عن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي جاءت لتحفظ الدماء وتبني ‏جسور التعايش بين البشر، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء على الفكر المتطرف ‏واقتلاعه من منابعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية.‏

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل ‏للمصابين.‏

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