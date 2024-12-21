حقق فريق ميلان الفوز بهدف نظيف دون رد على حساب نظيره هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز

ميلان يحقق فوز ثمين على حساب هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي



وحل فريق ميلان ضيفًا على نظيره هيلاس فيرونا بملعب مارك بينتجودي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة



نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز بالهدف الوحيد في المباراة تقدم به في الشوط الثاني الدقيقة65 بعد تسديدة من تيجاني ريندرز من اللمسه الأولي عقب تمريرة رائعة من جانب يوسف فوفانا



احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة لصالح ميلان بهدف نظيف



بهذه النتيجة رفع فريق ميلان رصيده إلي النقطة 26 في المركز السابع عقب الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 وتلقي الهزيمة في أربعة لقاءات



بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة جمعهما من 17 مباراة فاز في 5 وهزم في 12 لقاء

