مران صباحي لمستبعدي الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خوض مستبعدي الفريق من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مرانًا صباح الغد السبت.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

من ناحية أخرى كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم “كهربا”

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًّا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة. وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.