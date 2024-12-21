خماسية بافارية.. بايرن ميونخ يقسو على لايبزيغ في "البوندسليجا"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

افتتح بايرن ميونخ الجولة الـ15 من الدوري الألماني، الجمعة، بفوز كاسح وسهل 5-1 على ضيفه لايبزيغ، خلال المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

خماسية بافارية.. بايرن ميونخ يقسو على لايبزيغ في "البوندسليجا"

افتتح "العملاق البافاري" التسجيل مبكرًا بهدف أول حمل توقيع جمال موسيالا (الدقيقة 1)، إلا أن لايبزيغ أدرك التعادل سريعًا بعدها بدقيقة واحدة عبر بنيامين سيسكو (الدقيقة 2).

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وجاء رد البايرن بهدفين متتاليين قبل نهاية الشوط، حين أحرز كونراد لايمر هدف التقدم الثاني (الدقيقة 25)، ثم عزز جوشوا كيميتش أفضلية أصحاب الأرض بهدف ثالث (الدقيقة 36).

وفي الشوط الثاني، واصل متصدر الدوري الألماني استعراضه بهدف رابع عن طريق ليروي سانيه (الدقيقة 75)، قبل أن يختتم ألفونسو ديفيز الخماسية البافارية في الدقيقة 78.
بهذا الانتصار العريض، يضيف بايرن ميونخ 3 نقاط أخرى إلى رصيده الذي أصبح 36 نقطة يؤمن بها صدارة "البوندسليغا"، بينما تجمد رصيد لايبزيغ عند 27 نقطة في المركز الرابع.

 

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