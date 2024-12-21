رانيا يوسف تُشعل الجدل: "الزواج ليس أولوية قبل الثلاثين واستقلالية الفتاة هي الأساس"

في حديث جريء ومليء بالرسائل الاجتماعية، أعربت الفنانة رانيا يوسف عن وجهة نظرها حول الزواج وضرورة بناء حياة مستقلة للفتيات قبل الإقدام على هذه الخطوة، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال الدراسة وتحقيق الاستقلالية المادية والفكرية. جاء ذلك خلال استضافتها في بودكاست "ع الرايق" مع الإعلاميين خالد عليش وميرهان عمرو، حيث كشفت رانيا عن نصائحها التي تقدمها لبناتها بشأن الزواج.

وقالت رانيا: "أؤمن بأن الفتاة يجب أن تنهي دراستها أولًا وتبني مستقبلها. إذا أحبت خلال تلك الفترة فلا بأس، لكن بشرط أن تظل مستقلة ولا تسمح لأي شخص بأن يسيطر على حياتها، سواء فكريًا أو عمليًا."

وأضافت: "الزواج خطوة كبيرة، ولا يمكن أن تكون أولوية على حساب بناء الذات. لذلك دائمًا ما أقول لبناتي: لا تفكرن في الزواج قبل الثلاثين. هذه الفترة ضرورية لتأسيس حياتكن المهنية وضمان أن يكون لكن مصدر دخل خاص يحميكن في أي ظرف."

مسيرة فنية حافلة

في سياق آخر، تعيش رانيا يوسف فترة من النشاط الفني المتواصل، حيث شاركت مؤخرًا في مسرحية "حاوريني يا كيكي"، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض. المسرحية، التي أخرجتها بتول عرفة وألفها هاني الطمباري، شارك في بطولتها عدد من النجوم مثل دينا الشربيني، هالة صدقي، وأوس أوس.

وعلى الصعيد الدرامي، انتهت رانيا من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يُعد من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا في جزئيه الأول والثاني. المسلسل من بطولة ماجد الكدواني، طه دسوقي، وياسمينا العبد، ومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي"، الذي جمعها بنجوم كبار مثل أحمد حاتم، آية سماحة، وميمي جمال، والعمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

رانيا يوسف والرسائل الاجتماعية

لا تعد تصريحات رانيا يوسف الجريئة بشأن الزواج هي الأولى من نوعها، إذ اشتهرت دائمًا بتعبيرها عن آرائها بصراحة، وهو ما يثير الجدل في كل مرة. تصريحها الأخير يعكس رؤية شخصية تُركز على تمكين الفتيات وإعلاء قيمة الاستقلالية، ما يفتح باب النقاش حول أولويات النساء في المجتمعات الحديثة.