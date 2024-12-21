المكواه المميتة..مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بمركز دار السلام بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

أستقبلت مستشفى دار السلام المركزى، المدعوه "صفاء" 38 سنه ربة منزل، ومقيم دائرة دار السلام، جثة هامدة،ادعاء صعق كهرباء، إثر استخدام المكواة لامست يداها أحد الأسلاك العارية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى بوصول المدعوه "صفاء. ب.م" 38 سنه ربة منزل إلى مستشفي دار السلام المركزي جثة هامدة " [ إدعاء صعق كهرباء ] ومقيمه بمركز دار السلام

افادا كلًا من:- 
زوجها المدعو" أسعد.ا.ز" 45 سنه عامل، والد المتوفاه المدعو  "بخيت. م.ق"  58 سنه مزارع  ومقيمان بذات الناحية، قرر الأول بأنه أثناء قيام المتوفاه المذكوره بكي الملابس بالمنزل لامست يدها إحدي الأسلاك العارية بالمكواه مما أدي إلي صعقها ووفاتها وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأول ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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