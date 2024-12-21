نيقولا معوض يغني بالتركية لأول مرة ويواصل تألقه عالميًا

الفجر الفني
نيقولا معوض
نيقولا معوض

 

خطا النجم اللبناني نيقولا معوض خطوة جديدة في مسيرته الفنية المتنوعة بإطلاق أغنية Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)، التي يغني فيها باللغة التركية للمرة الأولى. الأغنية، التي تجمعه مع الفنانة التركية أيلين ييليز، تأتي ضمن إنتاج موسيقي مشترك مع شركة Ada Music، فيما تولّى إخراج الفيديو كليب المخرج اللبناني رواد ضو، وتم تصويره في لبنان خلال يومين في سبتمبر الماضي.

معوض، المعروف بقدرته على التنقل بين اللغات واللهجات باحترافية، يضيف التركية إلى رصيده بعد تقديمه أدوارًا سابقة بالإنجليزية، الفرنسية، الروسية، وبلهجات عربية متنوعة. وقد أثبت موهبته في التكيف مع الثقافات المختلفة، ليعزز مكانته كواحد من النجوم العرب الأكثر تنوعًا.

على صعيد آخر، يواصل نيقولا نشاطه الفني الحافل، حيث شارك مؤخرًا في تقديم الحلقة الخاصة "كلام رجال" من برنامج "كلام نواعم" إلى جانب آسر ياسين وسامر إسماعيل وناصر الدوسري. كما انتهى من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة"، إضافة إلى مشاركته في الموسم الرمضاني 2024 بدور عمر الخيام في مسلسل "الحشاشين".

وعلى الصعيد العالمي، أنهى معوض تصوير دوره في مسلسل دولي جديد تم تصويره في الإمارات، وسط تكتم على تفاصيله حتى الإعلان الرسمي.

 

 

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