إيوان يشعل أجواء الكريسماس في لبنان بإطلالة أنيقة واحتفال مميز

الفجر الفني
إيوان
إيوان

 

في أجواء من الدفء والفرح، احتفل الفنان اللبناني إيوان بموسم الكريسماس هذا العام وسط أجواء ساحرة في بيروت، حيث شارك معجبيه ومتابعيه لحظات خاصة من احتفاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد اختار إيوان أن يحتفي بهذه المناسبة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ظهر مرتديًا قميص أبيض وجاكيت أسود  وحذاء لامع أبيض ، ما أضفى عليه طابعًا من الفخامة والدفء الذي يتماشى مع روح الكريسماس.

الاحتفال الذي أقامه إيوان في أحد المطاعم الفاخرة ببيروت كان بمثابة لقاء حميمي جمع بين الأصدقاء والمقربين، حيث زُيِّن المكان بأشجار الكريسماس المزينة بالأضواء المتلألئة والكرات الذهبية، مع عزف موسيقى الكريسماس الحية. ولم تخلُ الأمسية من بالمفاجآت.

وأعرب الفنان عن سعادته الكبيرة بهذه الأجواء، مؤكدًا أن الكريسماس يمثل له وقتًا للتأمل والشكر على النعم ولمّ شمل العائلة والأصدقاء. كما وجه رسالة لمحبيه قائلاً: "أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد مليء بالمحبة والسلام. أنتم دائمًا جزء كبير من فرحتي".

وقد تفاعل الجمهور مع إطلالة إيوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على اختياره الأنيق، وانهالت التعليقات التي أعربت عن إعجابها بأجواء الاحتفال البسيطة والمميزة.

يُذكر أن إيوان يواصل تحضيراته للعام الجديد، حيث من المتوقع أن يطلق أغنية جديدة تحمل طابعًا شتويًا دافئًا، لتكون هدية لمحبيه مع بداية العام.

احتفال إيوان بالكريسماس هذا العام أعاد التأكيد على قيم الحب والفرح التي تميز هذه المناسبة، وأثبت مرة أخرى أنه ليس فقط فنانًا موهوبًا بل أيضًا رمزًا للأناقة والدفء الإنساني.

الفجر الفني إيوان آخر أعمال إيوان عيد الكريسماس لبنان

مواد متعلقة

بهاء سلطان يطرح "حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان"

الأكثر قراءة

رانيا يوسف تُشعل الجدل: "الزواج ليس أولوية قبل الثلاثين واستقلالية الفتاة هي الأساس"

الآن الشوط الثاني (5-1) شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

عاجل - حذف ياسمين صبري من "التموين".. كيف تحولت شائعة بسيطة إلى تريند؟ (تفاصيل)

التفاصيل الكاملة حول سحب القوات الفرنسية بتشاد

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

مصر تتصدر هوليوود.. "Fountain of Youth" يكشف أسرار الأهرامات في مغامرة سينمائية عالمية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني